A Meldola la tradizionale cerimonia degli auguri di Natale con gli l'Associazione Carabinieri

Come ogni anno I Carabinieri in congedo della Sezione di Meldola dell'Associazione Nazionale Carabinieri hanno invitato le autorità civili, militari, religiose, associazioni d’Arma e di volontariato, soci e familiari e cittadini a un incontro che si è svolto sabato scorso nella Sala Versari del Palazzo Doria Pamphili, per lo scambio di saluti augurali in occasione delle festività del Santo Natale e del nuovo anno, appuntamento tradizionale che consolida una lunga consuetudine che risale al 1990, anno della costituzione dell’Associazione in Meldola.

Insieme al Ssindaco Roberto Cavallucci, che non è mai mancato all’incontro, gli onori di casa sono stati fatti dal capitano Tonino Marinucci, comandante dei Carabinieri della Compagnia di Meldola, insieme al Consiglio della Sezione Anc che hanno dato il benvenuto alle Autorità, alle associazioni, ai carabinieri, ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ai cittadini intervenuti, sottolineando la naturale sintonia tra i Carabinieri in servizio, quelli in congedo e la comunità meldolese per la costante e collaborativa presenza al servizio della gente e per la fattiva partecipazione ai momenti più importanti della vita della città.

L’appuntamento è proseguito con la consegna degli attestati di Fedeltà ai soci che sono iscritti all’Associazione Carabinieri da almeno 20, 40 e 50 anni e si e concluso con un momento suggestivo e ricco di significato: la consegna alla Protezione Civile di Meldola di un potente generatore e altre attrezzature acquistate con il ricavato di una raccolta di solidarietà tra i soci della Associazione Carabinieri in segno di gratitudine per i pesanti sacrifici, lo spirito di abnegazione e l’impegno profuso per affrontare la disastrosa emergenza e i gravi danni che hanno colpito il nostro territorio nel maggio scorso.

L’incontro è terminato con lo scambio degli Auguri tra tutti gli intervenuti e un brindisi accompagnato dal tradizionale panettone e un piccolo rinfresco. La Sezione di Meldola conta 140 soci, provenienti da tutti i comuni delle vallate del Bidente e del Rabbi, oltre a Bertinoro e Forlimpopoli e aggrega Carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e simpatizzanti con la finalità di tenere vivo il sentimento di devozione alla Patria e promuovere e partecipare ad attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali, culturali e ricreative.