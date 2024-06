Anche Predappio parteciperà alla Festa Artusiana di Forlimpopoli

Collaborazione con le associazioni del territorio e promozione delle eccellenze dell’enogastronomia locale: con questi intenti, il Comune di Predappio riconferma anche quest’anno la sua partecipazione alla 28esima edizione della Festa Artusiana, che trasformerà Forlimpopoli nella capitale della cucina domestica italiana dal 22 al 30 giugno 2024. Quattro saranno le giornate deputate alla valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio predappiese, programmate in collaborazione con le associazioni locali. Nelle giornate inaugurali, il Comune di Predappio sarà infatti presente con uno stand messo a disposizione dal Comune di Forlimpopoli, in piazza Garibaldi, con la Pro Loco Fiumana, coinvolta per il primo anno nella manifestazione che omaggia Pellegrino Artusi sabato 22 e domenica 23 giugno. Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale di Predappio si occuperà anche di promozione turistica attraverso un maxischermo che metterà in luce i tanti punti di interesse presenti sul territorio.

Un gradito ritorno vedrà poi il Gruppo Sportivo San Savino a.s.d. avvicendarsi nella valorizzazione della proposta enogastronomica locale giovedì 27 e venerdì 28 giugno, sempre in piazza Garibaldi. In aggiunta ai piatti della tradizione, immancabile un’altra grande eccellenza che ha la sua culla proprio nel territorio predappiese: il Sangiovese, portato sulla tavola dei visitatori della Festa Artusiana grazie alla collaborazione con l’associazione “Terre di Predappio”, che riunisce le maggiori aziende produttrici del rinomato vino rosso per incentivarne la cultura e la conoscenza.

“Continua – sottolinea il sindaco di Predappio, Roberto Canali – la proficua collaborazione di questi anni con tutte le nostre associazioni che, fra le diverse forme e ambiti, questa volta tende a promuovere e valorizzare la qualità delle produzioni locali. Un sentito ringraziamento va ai volontari, sempre disponibili a rappresentare in modo egregio il nostro Comune ed il nostro territorio”.