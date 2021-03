Dormire sonni tranquilli, i consigli per scegliere il materasso giusto

Un sonno tranquillo e profondo è fondamentale per la salute e per dare il massimo durante la giornata. Se si passano notti insonni, cono sonno disturbato, come sarà capitato almeno una volta nella vita a tutti, a lungo andare le energie saranno sempre meno. oltre allo stress, che può causare questi problemi, anche il materasso può avere un ruolo centrale.

L'acquisto di un materasso nuovo, quindi, va fatto con attenzione: deve essere adatto alle esigenze ed alle caratteristiche fisiche di chi lo utilizzerà. Ecco una guida all'acquisto del giusto materasso, per garantire sonni sereni e riposanti.



Posizione nel sonno

Ognuno ha una propria posizione preferita per dormire, questa è una delle caratteristiche da tenere presente quando si acquista un materasso, non tutti infatti sono uguali.

supini: in questo caso la colonna vertebrale ha bisogno di un sostegno mirato e il materasso rigido è perfetto;

su un fianco: la spalla deve poter “sprofondare” nel materasso per evitare dolori al risveglio, quindi meglio un modello con rigidità media;

a pancia in giù: in questo caso il materasso ideale è quello a molle o in lattice perché deve essere sufficientemente rigido.

Rigidità del materasso

Partendo dal fatto che l'obiettivo di un buon materasso è quello di sorreggere il corpo, dando sostegno alla colonna vertebrale, è quindi importante sceglierlo adatto alla propria corporatura, per evitare che possa risultare scomodo. Per il massimo comfort è molto importante, infatti, il grado di rigidità del materasso:

H1: è molto morbido e può essere adatto per chi ha una corporatura esile

H2: ha una rigidità media e si adatta ad un peso che va dai 60 agli 80 kg

H3: è molto rigido e quindi perfetto per chi ha una corporatura massiccia

In commercio, esistono tipologie di materassi con fasce differenziate, in base alle diverse parti del corpo. Negli ultimi anni sono apparsi modelli matrimoniali con rigidità diversa a seconda del lato, per permettere alla coppia il giusto compromesso.

Misure dei materassi

Anche le misure del materasso sono importanti, per questo nella scelta questo aspetto è molto importante. Che siano matrimoniali o singoli, lo spessore ideale va dai 22 ai 26 cm. Un materasso troppo sottile può risultare scomodo e a lungo andare causare dolori muscolari, un modello troppo alto invece, non sempre è comodo. L'obiettivo è sempre lo stesso, sorreggere in maniera corretta il corpo senza usurarsi nel tempo.

Oltre all’altezza anche le dimensioni del materasso non devono essere sottovalutate, il modello deve permettere di distendere le braccia e le gambe senza andare oltre il bordo, quindi deve essere almeno 20-30 cm in più dell'altezza delle persone che lo utilizzeranno.

In generale le misure sono standard e in commercio si possono trovare:

materassi a una piazza: il classico materasso singolo, pensato per una sola persona ha una larghezza di 80-90 cm per una lunghezza di 190-200 cm;

materassi a due piazze: il modello matrimoniale ha una larghezza di 160/170 cm e una lunghezza di 190/200 cm

materasso a una piazza e mezza: ideale per una sola persona, offre più spazio rispetto al modello singolo e quindi un comfort maggiore, infatti le misure sono 120 cm in larghezza e circa 190 cm in lunghezza;

materasso alla francese: meno diffuso, è leggermente più grande di quello a una piazza e mezzo, circa 140 cm di larghezza per 190 cm di lunghezza e può ospitare comodamente due persone;

materassi su misura: sono realizzati per chi ha determinate necessità e per questo possono avere dimensioni particolari, ma in generale devono adattarsi alla rete per non influire sulla comodità.

Materiale

Lattice, memory foam o molle: questi sono i materiali più diffusi in commercio. Per scegliere il modello giusto per le proprie esigenze, ecco le caratteristiche di ognuno

Materasso in lattice

Ricavato dalla pianta della gomma il lattice è un materiale naturale e flessibile che si adatta al corpo distribuendo uniformemente la pressione. Il modelli realizzati con questo materiale sono adatti a chi si muove molto nel sonno perché il lattice ne assorbe velocemente i movimenti. Inoltre, è ideale per le persone che soffrono di allergie e asma.

Memory foam

Pensato per le persone particolarmente freddolose, questo materiale tende a trattenere maggiormente il calore del corpo, ma ha bisogno di essere arieggiato quotidianamente per far assorbire l’umidità. Il materiale flessibile garantisce un buon livello di comfort anche se si adatta alla forma del corpo meno velocemente rispetto a quello in lattice.

Materasso a molle

Il modello tradizionale è formato da molle che conferiscono al materasso elasticità e solidità. I più diffusi sono quelli con molle “insacchettate” ovvero inserite singolarmente in un sacchettino di tessuto per evitare che sfreghino tra di loro. Si adattano efficacemente alla pressione del corpo e vanno bene per tutti i pesi.

Memory gel

Adatto per chi ha problemi di circolazione, il materasso realizzato con questo materiale è formato da uno strato centrale in memory foam e due esterni in polygel, una schiuma fredda sotto forma di gel. Questa è in grado di mantenere costante la temperatura della lastra, senza mai superare la temperatura corporea. Oltre a dare benefici durante la stagione calda, facilita l’ossigenazione dei tessuti.

Prodotti online

Materasso matrimoniale memory e lattice

Materasso matrimoniale in lattice

Materasso matrimoniale in lattice

Materasso matrimoniale memory gel

Materasso singolo memory foam