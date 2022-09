Cameretta dei bambini: come scegliere la scrivania

L'arredamento della cameretta dei bambini è una scelta che va fatta con cura perchè, se non la si vuole cambiare dopo pochi anni, i mobili vanno sceltti con una certa lungimiranza, legata alla crescita dei bambini. Oltre al letto, anche la scrivania, cresce con loro, da quando fnno i primi disegni a quando studiano a scuola.

Oltre a questo va tenuto conto delle spazio a disposizione, della comodità e solidità della struttura, ma anche ai gusti dei bambini e del design. Ecco gli aspetti da non trascurare.

L'altezza

Ovviamente questa scelta va fatta in base all'età e all'altezza dei bambini, non esiste un'altezza 'giusta'. E' però fondamentale assicurare la postura corretta, per questo si calcola che il piano debba essere alto tra i 70 e i 78 cm in modo da poter leggere o fare i compiti facilmente e avere il computer all’altezza degli occhi.

La profondità

Questa misura può essere variabile e dipende dallo spazio a disposizione e dalle esigenze di chi la utilizza. La profondità standard è di non meno di 55 cm, perché oltre ai libri in molti casi la scrivania ospita il computer e lo spazio a disposizione deve essere in grado di assicurare ai ragazzi la possibilità di avere le mani e i polsi paralleli al pavimento per una corretta postura. Se gli spazi della camera da letto o di un eventuale studio sono ampi, si può anche scegliere una scrivania più profonda così i ragazzi sfrutteranno più spazio per avere tutto l’occorrente sempre a portata di mano.

La larghezza

Per essere comoda la scrivania dovrebbe essere larga circa 80/100 cm. Se l’elemento d’arredo deve essere condiviso con eventuali fratelli, allora le dimensioni aumentano e non devono essere inferiori ai 130/140 cm. Se lo spazio a disposizione è poco esistono scrivanie compatte che garantiscono dimensioni minime del piano di lavoro. Anche se i ragazzi in questo caso potranno avere solo lo stretto necessario, comunque lavoreranno su un accessorio pensato per farli stare comodi.

La forma

Esistono un'infinità di modelli di scrivania adattabili ad ogni esigenza e soprattutto ad ogni spazio. Il modello tondo si adatta sicuramente ad una camera ampia, conferendo un aspetto più armonioso all’ambiente. Quando lo spazio a disposizione è minore è necessario scegliere una scrivania essenziale e, in alcuni casi, realizzata su misura per adattarsi alle perfezione alla camera da letto.

La posizione

Nel posizionare una scrivania va tenuto conto, oltre che dello spazio, sopratutto dell'’illuminazione, fondamentale durante lo svago o lo studio, sia al computer che nella lettura. La scrivania va posizionata vicino ad una finestra, evitando che la luce arrivi alle spalle di chi vi siede. Oltre alla luce naturale perpendicolare si deve considerare anche quella artificiale e, per evitare ombre fastidiose, la lampada deve essere posizionata sul lato opposto rispetto alla mano con cui scrivono i bambini.

Gli accessori

Sono diverse le cose che possono servire nella varie fasi della crescita, quando i bambini o i ragazzi utilizzano la scrivania, dai colori, ai fogli da disegno, ai libri, alle penne, ai quaderni, ad esempio. Per questo la scrivania può essere arricchita da accessori come una cassettiera o delle mensole, box da muro aperti o, se lo spazio è ridotto, la soluzione salvaspazio è una scrivania con la libreria incorporata.

La sedia

Una volta scelta la scrivania, per avere la postura giusta senza ripercussioni per la schiena, è fondamentale la sedia: deve permettere ai piedi di toccare a terra e le gambe devono avere abbastanza centimetri e riuscire a piegarsi a 90° per agevolare la circolazione sanguigna. Per non cambiare continuamente la seduta in base alla crescita dei ragazzi, meglio scegliere quella con altezza regolabile arricchita anche da rotelle che facilitano i piccoli spostamenti all’interno della stanza.

