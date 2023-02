Risparmio idrico, al via i lavori per l'automazione e il telecontrollo del prelievo dal Canale emiliano romagnolo

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per l’installazione ed implementazione dei sistemi di automazione, misura e telecontrollo del prelievo da Cer, Canale Emiliano Romagnolo, nel comprensorio di Forlì-Cesena. L’intervento consiste in undici punti di attività presso le prese irrigue derivate dal Cer, del tipo a gravità, utilizzate per invasare i canali a valle del canale artificiale veicolante acque da Po. Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha reagito su più ambiti per far fronte agli obblighi istituzionali d’irrigazione, ponendosi proattivamente al centro di azioni volte al risparmio irriguo e alla automatizzazione delle manovre di regolazione. Grazie alle paratoie di nuova generazione si riuscirà a razionalizzare gli invasi dei canali e a vettoriare a valle Cer solo le quantità necessarie, diminuendo i tempi morti tra una regolazione e l’altra e rispondendo velocemente alle richieste dell’agricoltura e del territorio in genere.

Il progetto è parte di una più ampia opera di intervento per l’automazione e il telecontrollo di tutte le prese irrigue. La stazione appaltante è il Cer, che ha redatto la progettazione generale delle opere, mentre il Consorzio di Bonifica della Romagna ha eseguito il supporto alla progettazione stessa ed eseguirà la direzione lavori. Dei 1.330.000 euro richiesti, sono stati finanziati per il miglioramento 483.000 euro direttamente al Consorzio di Bonifica della Romagna attraverso specifici fondi FSC 2014-2020/Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” del Piano Operativo Agricoltura, previa presentazione al Ministero competente del necessario progetto esecutivo prodotto dallo stesso Consorzio.

La prima fase delle lavorazioni riguarda la fornitura e posa delle 11 valvole di sicurezza a movimentazione manuale, complete dei tronchetti idraulici di collegamento e degli accessori per la corretta installazione e funzionamento. Queste lavorazioni permetteranno di procedere con i successivi interventi indipendentemente dal livello di acqua presente nel canale Cer da cui le prese irrigue derivano, per l’implementazione delle opere elettromeccaniche e di telecontrollo previste, che consentiranno la gestione automatizzata delle singole prese da Cer a vantaggio dell’efficienza di prelievo e del risparmio idrico.

Questa prima fase delle attività si concluderà alla fine del mese di febbraio.