Autovelox, dove sono? La mappa dei controlli della Polizia Locale dal 12 al 14 luglio

Sono 22 le contravvenzioni elevate la scorsa settimana dagli agenti della Polizia Locale di Forlì per il superamento dei limiti di velocità. Gli agenti del Corpo proseguono nei controlli con i dispositivi elettronici lungo le arterie comunali, comunicando le strade che saranno monitorate dal 12 al 14 luglio. Martedì le pattuglie saranno presenti con gli autovelox in via Due Ponti, via Tomba e via Veclezio, mercoledì in via Cervese a Pievequinta e via Brasini e giovedì in via Del Partigiano.