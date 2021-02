Il Covid fa saltare feste di carnevale e compleanno: i consigli per fare divertire i bimbi a casa

Nessuna manifestazione nelle piazze, sfilate di carri, grandi feste di carnevale per bambini, tra coriandoli, castagnole e musica. I compleanni con decine e decine di piccoli che scorrazzano in sale a noleggio, parchetti o intorno a gonfiabili, sono aboliti da quasi un anno. Anche a casa feste con parenti ed amici non si possono fare.

La pandemia, oltre alle feste di compleanno, fa saltare anche i festeggiamenti per il Carnevale 2021, a parte forse, in qualche caso, negli asili e nelle scuole, dove bimbi ed insegnanti possono presentarsi in maschera, o comunque festeggiare, sempre nel rispetto delle norme, i compagni che compiono gli anni in periodo scolastico.

Come festeggiare a casa, tra genitori e figli, e fare sì che i più piccoli vivano il più serenamente possibile questo periodo difficile?

Decorazioni - Per quanto riguarda i compleanni dei bimbi, Claudia Sala, titolare del negozio di articoli per party “Ballon express shop” a Forlì, e da meno di un mese anche de “L’isola delle feste” a Cesenatico, racconta che i genitori “hanno puntato tutto sulle decorazioni, festoni a tema con personaggi amati dai piccoli e foto dei bambini e tantissimi palloni di ogni genere. Noi durante la pandemia non abbiamo mai registrato un calo nella vendita dei palloncini, anzi”. Anche a Carnevale, per allestire una festa in casa, tra genitori e figli, gli addobbi sono sicuramente un punto di partenza: via libera ai festoni colorati, anche realizzati dai bambini stessi, che ovviamente si accompagnano alle immancabili stelle filanti. Sicuramente i coriandoli dentro ad un’abitazione diventano problematici in fase di pulizia. Tra gli accessori che possono movimentare una festa anche cappellini, trombette, occhiali buffi.

Travestimenti - A Carnevale ovviamente non possono mancare i travestimenti, per i bambini l’ambito di scelta è ampissimo, dai personaggi di cartoni animati e film, ai must di sepre come arlecchino, medico, pompiere, astronauta. Ma anche i genitori possono cogliere l’occasione per travestirsi, in maniera artigianale o con costumi acquistati. Può essere divertente realizzare insieme ai bambini le maschere, con cartoncino, tempere ed elastico. I piccoli amano travestirsi durante tutto l’anno, per cui anche per un compleanno l’idea di mascherarsi è sempre ottima.

Videochat - Non è detto che debba essere eliminata la presenza di amici e parenti, sia per la festa di carnevale, che per quelle di compleanno, anche se solamente virtuale. Utilizzando le piattaforme on line si potrà scherzare e festeggiare, magari anche spegnere le candeline, anche in tanti, aspettando il momento in cui si potrà tornare ad abbracciarsi.

Dolci - Protagonisti delle feste di ogni genere sono i dolci, che si possono preparare insieme ai propri bambini, magari mettendo in atto anche una piccola competizione di cucina. Una gara in stile 'Masterchef' sicuramente appassionerà grandi e piccini. Castagnole, frappe, tagliatelle fritte, tortelli dolci, sono i must del periodo carnevalesco. Si sa che i bambini amano sporcarsi le mani e cucinare insieme ai genitori e, se la torta di compleanno dovrà essere una sospresa, insieme a loro si protranno preparae pizzette, focacce, biscotti, spremute e frullati e tutto quello che serve per una festa degna di nota, anche se con pochi partecipanti.

Appuntamenti on line di Carnevale - Molti gli appuntamento on line per i bimbi, dedicati al Carnevale. Diversi siti di animazione organizzano eventi e feste virtuali alle quali ogni bimbo potrà partecipare da casa. Anche i carnevali più famosi si orientano in questo senso. Ad esempio, ci si potrà immergere gratuitamente da casa al Carnevale di Venezia, sul sito dedicato, dall’11 al 16 febbraio, entrando in una delle stanze virtuali, partecipando a laboratori, performance, racconti interattivi dei Kids Carnival, con e il concorso “La Mascherina più Bella”. Per i più grandi ci saranno i Teen Carnival, con travestimenti, tutorial, e incontri con gli influencer del momento. E infine il concorso digitale La Maschera più Bella, dedicato alle maschere di tutte le età. La Biennale Educational Carnevale internazionale dei ragazzi, un ricco calendario di attività didattiche virtuali gratuite, su prenotazione.