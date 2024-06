Rissa con catene nello stesso punto del tentato omicidio con l'accetta: l'ipotesi un regolamento di conti tra bande

Ci può essere un appuntamento per un regolamento di conti tra due fazioni, entrambe di cittadini pachistani, dietro la violenta rissa a colpi di catene che si è verificata intorno alle 19,30 di ieri, lunedì, all'inizio di corso Mazzini, un tratto di strada che ancora una volta si rivela come un punto di tenere sotto controllo per il degrado in centro. Nello stesso punto, infatti, lo scorso anno - era il 7 giugno 2023 - si verificò la violenta aggressione a colpi di accetta, in cui si sfiorò il morto e che portò poi all'individuazione di un responsabile, accusato di tentato omicidio e successivamente tutta una serie di servizi e ordinanze sulla galleria Saffi e i negozi ed esercizi pubblici etnici al suo interno.

Proprio perché l'area è sempre sotto stretta sorveglianza, tra i primi a imbattersi nella rissa sono stati i poliziotti in pattugliamento in centro, che transitando si sono trovati ad assistere alla rissa praticamente in diretta e sono immediatamente intervenuti provocando un generale fuggi-fuggi e scongiurando, grazie al controllo del territorio, esiti ben peggiori. La Polizia avrebbe quindi nell'immediatezza individuato e portato in Questura 6 soggetti, tutti pachistani, e sequestrato ben tre catene usate nella rissa. Alcuni feriti lievi sono stati medicati in Pronto Soccorso e poi dimessi. Le indagini sono in corso, ma pare che i 6 soggetti appartengano a due fazioni, ancora più estese, che si stavano fronteggiando per motivi non chiariti dai presenti e che si sarebbero ritrovati, ancora più numerosi, circa un'ora prima, anche lì alla presenza di numerose persone anche non partecipanti alla rissa.

Sul posto sono intervenute in forze 5 volanti della Questura, per gli atti di indagine. L'episodio potrebbe essere collegato ad una rissa, che pare abbia coinvolto sempre gli stessi soggetti, anche la sera prima, in piazza Saffi. E' possibile, ma per ora solo una delle ipotesi investigative, che il gruppetto si sia dato quindi appuntamento per un regolamento di conti nell'ambito di una lite che proseguiva fin dal giorno prima e dove alcuni di loro si sarebbero presentati appunto con le catene. Saranno le indagini, serrate in queste ore, della Polizia, a ricostruire i dettagli esatti di quanto accaduto.