Come eliminare la ruggine dal cancello, tutti i consigli

Una cancellata arrugginita, estremamente visibile all'esterno, può dare un aspetto trasandato a tutta la casa. La ruggine non è mai piacevole, difficile da eliminare antiestetica, può comparire in molti oggetti di ferro, compresi i cancelli. Le cancellate esterne infatti, esposte agli agenti atmosferici possono arrugginire nel corso degli anni.

La ruggine è dovuta all'ossidazione del ferro ed ha un aspetto sgradevole, a seconda della manutenzione che viene riservata ad una cancellata, ovviamente, questa ospite indesiderata potrà comparire su piccole o grandi aree. Fortunatamente il problema ha soluzioni non troppo complicate. Prima di tutto bisogna valutare quanto sia esteso.



Pochi punti arrugginiti

La soluzione sarà più semplice nel caso le aree arrugginite sia poche e superficiali. Per liberarsi della ruggine in questo caso basterà utilizzare spazzola metallica, passarla energicamente sui punti arrugginiti fino a che non risulteranno puliti. Per rifinire il lavoro, si può poi ripassare le aree con carta vetrata dalla grana media. Per evitare che il problema si ripresenti si può procedere ad un trattamento antiruggine, un pratico spray da applicare e pulire con un panno.

Zone arrugginite più estese

Nel caso la cancellata presentasse ampie zone arrugginite, gli strumenti già suggeriti possono non essere sufficienti ed è meglio utilizzare un trapano con la spazzola rotativa per risparmiare tempo e soprattutto fatica. La spazzola viene data normalmente in dotazione di varie tipologie, come ad esempio a tazza oppure a disco. Una volta passata l'area arrugginita con la spazzola, si può procedere con una tela smeriglio prima della pulizia con un panno o uno straccio.

Danni gravi in gran parte della superficie

La ruggine non trattata tende a corrodere velocemente, rischiando di compromettere quasi tutta la cancellata. Con la superficie quasi totalmente danneggiata, si deve intervenire in maniera più radicale, utilizzando la spazzola più grande del trapano, asportando le scaglie metalliche che si distaccano e valutando se è opportuno eliminare preliminarmente tutta la pittura ancora presente.

L’importanza dello sverniciatore

Neloi casi in cui il cancello sembri quasi interamente compromesso dalla ruggine, sverniciatore semiliquido per metalli è un prodotto molto importante. Va ultilizzato con le giuste protezioni: guanti, occhiali e mascherina protettiva, e va passato lungo tutta la superficie, attendendo qualche minuto prima che la pittura si distacchi totalmente per poi lavorare con la spatola, il raschietto e la spazzola. Il trapano con spazzola rotativa può tornare molto utile anche in questo caso per i punti in cui la ruggine sembra più ostinata.



Aria calda e fiamma per un lavoro certosino

Nei casi che potrebbero sembrare disperati, non ci si deve scoraggiare perchè ci sono due soluzioni, entrambe molto valide. La prima è la pistola termica che è in grado di raggiungere temperature vicine ai 600 gradi, mentre la seconda è la fiamma della torcia a gas. Le zone arrugginite del cancello andranno riscaldate per qualche minuto per far distaccare la pittura, un lavoro che deve essere svolto con molta cura per evitare qualsiasi rischio.

Nonostante questo passaggio a caldo, è necessario utilizzare uno sverniciatore semiliquido per metalli. Altro prodotto molto utile è lo stucco metallico, disponibile anche nella versione pronta all’uso, sempre dopo essersi accertati di aver rimosso ogni residuo di polvere o sporco. Conoscendo i trucchi ed avendo i giusti strumenti, il problema della ruggine sul cancello, anche se in stato avanzato, si può risolvere.

