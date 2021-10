Macchie di sudore sui vestiti: i consigli per eliminarle in modo naturale

Il classico alone di sudore negli abiti, oltre che antiestetico è anche estremamente difficile da eliminare, in molti casi infatti il normale lavaggio in lavatrice non riesce a togliere questo tipo di macchia, che resta molto visibile nei tessuti chiari. Si possono usare rimedi mirati, evitando la candeggina che, specialmente nei capi delicati, rischia di non risolvere il problema andando a rovinare il tessuto.

Per questo, ricorrere ai rimedi naturali è sicuramente il metodo più efficace, rispettando i tessuti, eliminando macchie cattivi odori. Ecco una serie di semplici soluzioni fai da te ed ecologiche per eliminare le macchie, anche quelle di sudore, senza danneggiare i capi.

Non usare acqua calda

Sembra un controsenso, ma il calore fissa le macchie, quindi se vogliamo eliminare gli aloni di sudore da un capo va lavato in acqua fredda. Per lo stesso motico, anche in fase di asciugatura meglio non ricorrere all'asciugatrice ma stendere i vestiti sullo stendibiancheria

Aceto: elimina le macchie e i cattivi odori

L’aceto è uno dei prodotti naturali che si presta alla pulizia a 360 gradi: parlando di bucato oltre a rimuovere le macchie di sudore, elimina anche i cattivi odori. Basta versare in una bacinella di acqua fredda un bicchiere di aceto bianco e lasciare il capo in ammollo per circa un’ora. Passato questo tempo, è necessario sfregare la parte interessata e poi mettere il capo in lavatrice. Se si tratta di un tessuto delicato, la soluzione migliore è quella di tamponare l’alone con un panno imbevuto di una soluzione di acqua e aceto e poi lasciare il capo in ammollo per circa mezz’ora. A questo punto si può procedere con il normale lavaggio.



Il bicarbonato non macchia i tessuti

Quando si parla di prodotti naturali, il bicarbonato è un altro degli ingredienti jolly che si utilizzano per le pulizie. Questo prodotto può essere usato anche su capi scuri senza rovinarli. La proporzione giusta è di due cucchiai di bicarbonato in un litro d’acqua fredda e a questo punto si può lasciare il capo in ammollo per circa mezz'ora, dopodiché è sufficiente procedere con il normale lavaggio. Se le macchie sono particolarmente resistenti, sarà più efficace preparare una pasta con due cucchiai di bicarbonato e uno di acqua, per poi applicarla sulla zona interessata strofinandola con una spazzola morbida e lasciandola agire per circa 10 minuti. A questo punto il capo può essere lavato in lavatrice. Per le macchie sulle giacche, una volta che il sudore sarà asciutto, si potrà tamponare la zona delle ascelle con un panno imbevuto di acqua e bicarbonato e sciacquare.

Vodka efficace contro le macchie

Forse in pochi conoscono questo rimedio naturale, che normalmente si usa come digestivo o per preparare cocktail: la vodka in realtà è efficace anche contro le macchie di sudore. Basterà miscelare all’interno di uno spruzzino un bicchierino di vodka e diluirla con l’acqua. A questo punto vaporizzare la soluzione sulla macchia, lasciarla agire per 5 minuti e procedere con il consueto lavaggio.

Limone: perfetto contro ogni macchia

Il limone è un disinfettante naturale perfetto contro le macchie sia da solo, che combinato con il bicarbonato. Diluito semplicemente all’interno di acqua fredda è ideale per le macchie meno resistenti. Se invece l’odore di sudore fosse persistente, alla miscela si può aggiungere l’aceto bianco. Per le macchie più ostinate, invece, si può preparare una "crema" con il succo di mezzo limone e un cucchiaio di bicarbonato. Strofinata sulla parte interessata, rimuoverà gli aloni e ogni tipo di macchia senza rovinare i capi.

Detersivo per piatti e acqua ossigenata contro gli aloni di sudore

La combinazione di acqua ossigenata e detersivo per piatti è un’altra delle soluzioni naturali efficaci per eliminare le macchie di sudore. Andranno mescolati 2 cucchiai di bicarbonato, 2 gocce di detersivo per piatti e 1 cucchiaio di acqua ossigenata al 3%. Applicata la pasta sulla macchia, andrà poi spazzolata con una spazzola morbida per far penetrare bene il composto nelle fibre e lasciata agire per circa un’ora. A questo punto basta il normale lavaggio.

Come prevenire gli aloni di sudore

Per evitare di trovarsi a dovere rimuovere questa antiestetiche macchie, si può cercare prevenire la loro formazione. Ecco qualche consiglio:

Indossare una maglietta di cotone

Utilizzare dei proteggi ascelle usa e getta

Applicare dei deodoranti traspiranti

