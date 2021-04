Vapore per igienizzare e fare splendere la casa: tutti i consigli

Una casa pulita è sicuramente sempre importante, ma se i casa ci sono soggetti allergici o si hanno animali, diventa indubbiamente una priorità. Per chi fa particolare attenzione all'ambiente, i classici prodotti chimici non sono certamente una soluzione, ma per avere una casa non solo pulita, ma igienizzata in ogni angolo, il vapore è una soluzione ottima e ad impatto ambientalle praticamente nullo.

Ci sono una serie di elettrodomestici per la pulizia a vapore, che scaldano l'acqua ad alte temperature, erogando vapore che può raggiungere anche i punti più difficili ed essere utilizzato su tantissimi materiali. I vantaggi del vapore sono molteplici:

Elimina i germi e i batteri dai tessuti

Igienizza gli ambienti

Rimuove il grasso e lo sporco incrostato senza rovinare le superfici

Diminuisce l’uso di prodotti chimici dannosi per l’ambiente

Ma anche nell'utilizzo di questo metodo di pulizia ci sono degli accorgimenti e soprattutto errori da non commettere, ecco quali:

Utilizzare il vapore su oggetti di cartone perché con il caldo potrebbero rovinarsi

Passare il vapore sulle superfici fredde perché il contrasto con il getto caldo potrebbe lasciare delle macchie

Lasciare l’apparecchio elettrico troppo tempo su un unico punto perché il vapore eccessivo potrebbe rovinarlo

Utilizzare il vapore su superfici in legno e laminato

Vediamo allora dove può essere utile la pulizia a vapore:

Pavimento

Prima di passare al vapore è sempre meglio passare i pavimenti con l'aspirapolvere, per eliminare polvere e pelucchi. I pulitori che funzionano a vapore sono ottimi per la pulizia dei pavimenti , perchè oltre a lucidare le mattonelle, permettono di rimuovere lo sporco nelle fughe. Di solito gli lettrodomestici a vapore permettono di regolare il getto, per renderlo adatto ad ogni esigenza.

Cucina

La cucina è sempre uno degli ambienti dove può accumularsi lo sporco più ostico, come il grasso, ma nel quale la pulizia è fondamentale. Il vapore in questo caso è l'ideale, scioglie il grasso e può rendere splendenti e igienizzati, piano cottura, forno e cappa.

Bagno

Anche il bagno,come la cucina, è un ambiente in cui germi e batteri tendono ad accumularsi, anche grazie all'umidità. Il vapore è ottimo per eliminarli su tutte quelle superfici difficili da pulire come le mattonelle, i rubinetti e il box doccia, la vasca e metterli al sicuro dalla formazione della muffa.

Finestra

Far splendere i vetri è un lavoro lungo e faticoso? Eliminare gli aloni con gli apparecchi per il vapore diventa molto più semplice ed anche i binari degli infissi si puliranno con facilità. Il vapore, inoltre, è utile anche per rimuovere la polvere e lo sporco che si annida nelle tapparelle.

Materasso e divano

Il divano è l’arredo forse più vissuto delle case e per questo la pulizia non deve essere tralasciata, soprattutto per i modelli non sfoderabili e se ci sono animali in casa. Prima di tutto è necessario eliminare polvere, briciole , peli o capelli con l’aspirapolvere e successivamente passare il pulitore a vapore.

Nei materassi e nei cuscini possono annidarsi gli acari della polvere, che proliferando possono causare allergie e difficoltà respiratorie. Poltre ad areare ogni giorno la camera da letto e materassi e cuscini, possono essere passati periodicamente con il vapore, e, se sfoderabili, le fodore vanno lavate in lavatrice.

Tappeto

Il tappeto può essere uno splendido elemento di arrendo, anche molto pregiato, ma per i soggetti allergici, può diventare un problema, in quanto la polvere vi si annida con grande facilità.. Per una pulizia approfondita, basta passare l’aspirapolvere per eliminare polvere, briciole, capelli o peli di animale, cospargere poi la superficie di bicarbonato, eliminare l’eccesso con la spazzola e poi passare su tutta la superficie la macchia pulitrice a vapore.

Interno dell’auto

In auto trascorriamo molto tempo, anche questa deve essere un luogo sicuro e protetto e il vapore può essere un ottimo alleato per eliminare lo sporco e i germi da sedili, tappetini e bagagliaio. Come sempre il primo passo è quello di aspirare la polvere e poi successivamente eseguire il lavaggio con il vapore.

