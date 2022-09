Tutti gli utilizzi dell'olio di tea tree in casa

L'utilizzo dei prodotti naturali anche in casa è sempre più diffuso, sia per motivi ambientali che di salute. Ci sono molti oli essenziali che possono essere utili, uno di quersti è il Tea tree oil che, nonostante abbia diverse proprietà, viene utilizzato soprattutto come antisettico e antibatterico.

Questo olio è estratto da una pianta originaria dell’Australia, più precisamente del Nuovo Galles del Sud, la Melaleuca alternifolia, della famiglia delle Myrtaceae. L’arbusto, prolifico nelle aree paludose della zona e lungo i ruscelli, è formato da foglie da cui viene estratto appunto il Tea tree oil. Il nome Melaleuca deriva dal greco e significa “nero" e “bianco”, il contrasto che si crea tra il colore delle foglie verde scuro e la corteccia bianca.

Il Tea tree oil ha un'infinità di usi, sia medicinali, che cosmetici, ad esempio come rimedio naturale contro la tosse, il mal di testa o problemi alla pelle, grazie alle sue caratteristiche antibatteriche, ma può essere impiegato anche in casa per pulire efficacemente.

Detergente universale

Per un detergente in grado di disinfettare le superfici servono mezzo litro di acqua calda a cui vanno aggiunte 10 gocce di Tea tree oil puro e due cucchiai di aceto bianco. Per un buon profumo ed un maggiore potere disinfettante, si possono aggiungere 5 gocce di olio essenziale di limone. Questo detergente è adatto anche a superfici come il marmo e il granito, ma meglio sostituire l’aceto con un cucchiaio di bicarbonato in questo caso.

Eliminare batteri dal bucato

In caso di abiti particolarmente sporchi o dei vestiti di neonati, che hanno necessità di una pulizia profonda con l'eliminazione dei germi, il prodotto naturale perfetto è il Tea tree oil. Per igienizzare e deodorare il bucato, basterà aggiungere l’olio al detersivo.

Eliminare residui di muffa

L’umidità nelle case può portare alla formazione di muffa, pericolosa per gli abitanti dell’appartamento e in particolare modo per chi soffre di allergie. Prevenirla ed eliminarla è molto semplice con una soluzione a base di acqua calda e un cucchiaino di olio di Tea tree. Una volta inserito il composto all’interno di uno spruzzino, basta spruzzarlo sulle zone annerite e rimuovere la muffa con una spugna. Per evitare che si riformi, poi, basta trattare ogni tanto la zona con la soluzione.

Per profumare l’ambiente

Per combattere i cattivi odori, dal fumo, agli odori della cottura del cibo, basterà inserire all’interno di uno spruzzino mezzo bicchiere di vodka e mezzo di aceto di vino bianco, 10 gocce di olio di Tea tree e 10 gocce dell’olio essenziale preferito. Una volta spruzzato nelle stanze, i cattivi odori si dilegueranno per lasciare il posto a un ambiente profumato.

Per eliminare facilmente il calcare

Il calcare è un nemico giurato in casa, soprattuto in bagno e cucina. Per rimuoverlo facilmente e nello stesso tempo igienizzare gli ambienti si può preparare una soluzione a base di Tea tree oil (15 gocce) mescolato ad aceto, bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia in parti uguali. Quando il composto sarà ben mescolato, basta spruzzarlo sulle parti interessate e risciacquare, dopo averlo fatto agire per alcuni minuti.

Purificare l’aria in modo naturale

Smog e inquinamento possono contaminare l‘aria in casa, una situazione che può diventare potenzialmente pericolosa se ci sono anziani, bambini o animali domestici. Oltre ad utilizzare l’umidificatore un aiuto arriva dall’olio essenziale di Tea tree che, se unito a 5 gocce di olio di lavanda o eucalipto, restituiscono un’aria più sana e depurata.

Disinfettare lo spazzolino

Nello spazzolino da denti, se non pulito bene, possono accumularsi batteri. Per disinfettarlo in modo naturale basta immergerlo per 15 minuti in una tazza di acqua calda a cui vanno aggiunte 10 gocce di Tea tree oil.

Per disinfettare gli attrezzi sportivi

La palestra può essere un luogo in cui ci sono molti germi e batteri e per disinfettare gli attrezzi o il tappetino il Tea tree oil si rivela il nostro migliore alleato. La soluzione a base di mezzo litro di acqua calda, 10 gocce di Tea tree oil e 10 gocce di olio essenziale di lavanda eliminerà ogni residuo di germi dagli attrezzi che saranno pronti per una nuova sessione di allenamento.

