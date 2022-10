100 anni fa nasceva Padre Ernesto Balducci, nuova targa al parco e "una lezione per la pace" in attesa di una manifestazione

La vice presidente del Consiglio Comunale di Forlì Elisa Massa informa di una interessante iniziativa in memoria di Padre Ernesto Balducci. "Lo scorso maggio, a pochi mesi dallo scoppio della terribile guerra in Ucraina, ho realizzato che quest’anno ricorrevano i cento anni dalla nascita avvenuta il 6 agosto del 1922 di Padre Ernesto Balducci. Presbitero, scrittore e intellettuale italiano. Figura ricca e poliedrica, negli anni Ottanta è stato protagonista di numerosi convegni promossi dalla rivista da lui fondata «Testimonianze» che avevano come ispirazione il tema “Se vuoi la pace prepara la pace” offrendo un contributo originale e di grande respiro ai movimenti pacifisti italiani e, soprattutto, all'elaborazione di una cultura della pace. Fu proprio per questo motivo che alcuni anni più tardi quando nel Consiglio dell’allora Circoscrizione 2 e nel quartiere Romiti, in particolare il consigliere Bruno Scarpi e i componenti del quartiere stesso, tra cui Valter Valmori, vollero indicare questa figura per l’intitolazione della futura area verde, insita proprio nel quartiere Romiti. A testimonianza del grande riconoscimento di impegno civico, politico e religioso attraverso convegni, scritti e opere dell’importanza della pace tra i popoli, della solidarietà, della cooperazione internazionale e dei diritti umani. L’area verde in fregio alla via Sapinia, nel quartiere Romiti a lui intitolata è stata in questi anni il suo cuore pulsante, attestazione dell’integrazione tra generazioni, popoli e culture, essendo frequentata da bambini, giovani, famiglie e anziani.

"In attesa dell’installazione di una nuova targa, esplicativa della figura di Balducci e dell’ottima scelta compiuta tanti anni fa, l’Istituto comprensivo “Tina Gori” e il Quartiere Romiti, che ha raccolto il mio suggerimento, sta predisponendo entro la fine dell’anno una manifestazione con la partecipazione degli studenti, delle insegnanti, dei cittadini del Quartiere e dei tanti forlivesi che si vorranno unire. Nell’attesa, sarà interessante partecipare all’incontro che stasera (28 ottobre) alle ore 21 al Centro per la Pace di Forlì in via Andrelini 59 è stato organizzato dal titolo "La lezione di Ernesto Balducci fra memoria e futuro", dedicata a Balducci (1922-1992), in occasione del suo centenario e dei 10 anni di Marcia della Pace della Romagna. Con la presenza, oltre a Severino Saccardi (direttore di "Testimonianze"), di Lisa Clark di Beati i costruttori di pace e referente Ican per la Rete Italiana Pace e Disarmo. Martedì scorso Papa Francesco, ha riunito al Colosseo, in un incontro tutti i leader religiosi con alcune testimonianze e discorsi, seguiti da un minuto di silenzio per ricordare le vittime della guerra, del terrorismo, della violenza e della tratta di esseri umani. Si è rivolto, però, non solo ai leader religiosi ma anche chi governa richiamandoli ad ascoltare “il grido della pace”. Al termine la firma dell’Appello di pace di Roma da parte di Papa Francesco e degli altri capi religiosi, poi consegnato ad alcuni ragazzi e ragazze dalla scrittrice, testimone della Shoah, Edith Bruck che l’ha consegnato simbolicamente a tutti i giovani del mondo".