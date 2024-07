L'amore per il volo nato a 10 anni, il diploma con lode di Maia all'Itaer: "Questa scuola mi ha arricchita. E sono più sicura di me"

Si è concluso con tanto di lode il cammino di Maia Armuzzi all'Istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì. "Sono sempre stata una persona molto curiosa e piena di voglia di imparare cose nuove - racconta di sè -. Sin da piccola sono stata appassionata di fisica e astronomia e una grande lettrice, ma mi interessa anche il disegno".

Quando è nata la sua passione per il volo?

"Da quando ero piccola sono sempre stata curiosa di capire come funzionano gli aerei e come fanno a volare, ma la passione per il volo è nata la prima volta che ho preso un aereo quando avevo 10 anni per andare in vacanza, il volo non è stato lungo e quando sono scesa dall'aeroplano non vedevo l'ora che arrivasse la fine della vacanza per poterci salire di nuovo e guardare il mondo dall'alto".

La scelta dell'indirizzo "conduzione del mezzo aereo" è stata una diretta conseguenza?

"Quando mi sono iscritta a scuola sapevo già che avrei scelto l'articolazione "conduzione del mezzo", perché ero molto più interessata al pilotaggio che alla costruzione degli aeromobili o alla logistica, anche perché una delle cose che più mi affascinava era proprio l'idea di volare".

Ha già avuto esperienze formative in tal ambito? Cosa ha appreso?

"Durante il triennio abbiamo svolto diverse attività in questo ambito, a partire dai laboratori con i simulatori di volo, ma anche vere e proprie esperienze di volo a bordo di aerei veri dove abbiamo potuto mettere in pratica le nostre conoscenze teoriche. Da queste esperienze ho potuto capire che l'organizzazione dietro a un volo è molto più complessa di quello che sembra e le qualità che un pilota deve necessariamente avere".

Quale è stato il suo rapporto con l'Itaer?

"Il mio rapporto con l'Itaer è stato splendido, gli insegnanti sono sempre stati estremamente disponibili e mi hanno supportata nei momenti più difficili. Questa scuola non mi ha solo formata da un punto di vista scolastico ma mi ha arricchita come persona facendomi crescere e migliorare da un punto di vista umano oltre che di conoscenze".

L'esperienza più bella?

"Le esperienze sono state tante, ma credo la missione di volo lunga dove ognuno di noi ha potuto volare con un istruttore di volo per circa un'ora, è stato estremamente formativo perché abbiamo potuto applicare quello che abbiamo imparato di teoria a scuola, ma è stato soprattutto molto divertente".

E l'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"Che nella vita ci vuole passione per quello che si fa, ma anche tanto impegno e che unendo queste due cose si possono raggiungere i propri obiettivi, sono sempre stata spronata a dare il massimo per vedere dei risultati".

Capitolo maturità: è stata come se l'aspettava o più facile?

"Avevo molta paura che la maturità fosse troppo difficile e temevo di non essere all'altezza e che tutti i miei sforzi non sarebbero bastati, e invece mi sono trovata bene e sono riuscita a svolgere tutte le prove al meglio. Non direi che è stato facile, perché la maturità è di certo molto impegnativa e richiede tanto studio, ma non è neanche l'ostacolo insormontabile che credevo prima".

Lei si è diplomata con la lode. Cosa c'è dietro questo risultato?

"Innanzitutto degli ottimi insegnanti che mi hanno preparata al meglio per affrontare l'esame, ma anche impegno costante durante tutto l'anno e delle ottime basi dagli anni precedenti".

Come è cambiata rispetto a cinque anni fa?

"Sono cresciuta moltissimo durante questi anni e anche i miei interessi e progetti per il futuro sono cambiati. Sono diventata più determinata e sicura di me".

Darà seguito al suo percorso di studi?

"Sì, ho intenzione di continuare a studiare per seguire la mia grande passione per la fisica, anche se questo non significa abbandonare la mia passione per il volo, inoltre credo che sia importante non smettere mai di studiare e imparare cose nuove".