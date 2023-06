Fu prigioniero di guerra: la Guardia di Finanza celebra i 106 anni dell'appuntato in congedo Giovanni Cimatti

Compleanno speciale per i Finanzieri di Forlì-Cesena: nato a Forlì il 30 giugno del 1917, l’appuntato in congedo Giovanni Cimatti celebra infatti i 106 anni. Nei giorni scorsi la "Fiamma Gialla" più anziana della provincia ha ricevuto la visita del comandante provinciale, colonnello Vito Pulieri, che - accompagnato da una delegazione di militari in congedo della Sezione di Forlì dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia - ha voluto incontrarlo per festeggiare lo straordinario traguardo raggiunto.

Arruolatosi nella Guardia di Finanza a poco meno di vent’anni, Cimatti fu, subito dopo, assegnato alla Legione di Milano. Testimone di uno dei periodi più travagliati del Paese, ha vissuto in prima persona le sofferenze del secondo conflitto mondiale, quando nel 1941 venne mandato alla Legione di Tirana, prendendo parte alle operazioni belliche. Nel maggio del 1943 venne catturato dalle truppe tedesche e deportato in Germania, ove venne liberato il 12 settembre del 1945.

Rientrato in Italia fu assegnato alla Legione di Bologna, ma, subito dopo, venne congedato a causa delle malattie contratte durante il periodo di detenzione. "Prigioniero di guerra", l’Appuntato Cimatti è stato insignito della medaglia d’argento da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. In occasione dell’importante ricorrenza, il comandante Provinciale di Forlì, con profonda emozione, facendosi voce di tutte le Fiamme Gialle della provincia, ha formulato i più sentiti auguri al militare ultra-centenario, nonno di tutti i Finanzieri dell’Emilia-Romagna.