E' il 'nonno' delle Fiamme Gialle dell'Emilia Romagna: celebrati i 107 anni di Giovanni Cimatti

Ancora una giornata speciale per le Fiamme Gialle di Forlì-Cesena, che dopo il 250esimo anniversario della fondazione del Corpo hanno festeggiato un altro importante compleanno: i 107 anni dell’appuntato in congedo Giovanni Cimatti. Per questo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Vito Pulieri, accompagnato dal presidente Mariano Fenu, dal vice-presidente Ennio D’Urbano e da una delegazione della Sezione di Forlì dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, lo ha incontrato nella sua abitazione forlivese per portagli gli auguri di tutti i finanzieri in servizio e in congedo della provincia di Forlì-Cesena.

Come sempre in ottima forma, il nonno di tutte le Fiamme Gialle dell’Emilia-Romagna ha accolto felicemente gli amici finanzieri, con i quali ha brindato ai due straordinari eventi ultracentenari, ricordando con loro alcune delle tappe del suo eccezionale percorso di vita. Nato a Forlì il 30 giugno del 1917, Cimatti - insignito di medaglia d’argento come «Prigioniero di guerra» - si arruolò nella Guardia di Finanza a poco meno di vent’anni e fu assegnato alla Legione di Milano. Durante il secondo conflitto mondiale, fu testimone diretto delle sofferenze della guerra e prese parte alle operazioni belliche quando venne mandato alla Legione di Tirana nel 1941; nel maggio del 1943, venne catturato dalle truppe tedesche e fu deportato in Germania, ove venne liberato il 12 settembre del 1945. Dopo il ritorno in Italia, fu assegnato alla Legione di Bologna, ma a causa delle malattie contratte durante la detenzione, venne congedato.

