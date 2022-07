Dopo il trapianto di polmone Achille torna in sella per un'occasione speciale: "Gratitudine verso la vita"

"E' stato belle tornare a pedalare insieme a tanti amici". Achille Abbondanza, a pochi mesi dall'operazione di trapianto di polmoni, è tornato in sella ad una bicicletta e l'ha fatto in occasione dei 14 anni dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari, celebrati martedì scorso a Cervia. L'appuntamento è stato aperto nel pomeriggio da un evento di beneficenza, la pedalata nella pineta di Milano Marittima "Disegniamo un polmone" che ha visto la partecipazione di tanti ciclisti guidati da Abbondanza, consigliere dell'associazione. E' seguita poi la cena di compleanno al Bagno Gildo di Cervia, alla presenza di numerose autorità.

"Vorrei ringraziare prima di tutto - sottolinea Matteo Buccioli, presidente di Ammp - i partecipanti a questa bella giornata di festa per noi dell'associazione e in particolare per il nostro carissimo Achille, a pochi mesi dall'operazione di trapianto che l'ha riportato al respiro. Ringraziamo poi l'amministrazione comunale di Cervia per la sua presenza e il suo appoggio con il quale continua a dimostrare in maniera fattiva grande sensibilità verso i temi che noi portiamo avanti da anni: sensibilizzazione, prevenzione, importanza del respiro. Infine un ringraziamento particolare va ai nostri volontari che hanno reso possibile la buona riuscita dell'evento e al bagno Gildo e a tutto il suo staff che ci ha accolto con grande calore e professionalità".

"È stato bello tornare a pedalare insieme a tanti amici - esclama Achille -. Dopo aver ricevuto questo dono di una nuova vita, grazie al gesto di un amico sconosciuto, mi trovo spesso commosso, meravigliato e travolto da tantissime emozioni. Tornare a pedalare con tanti amici è stato così, emozione e gratitudine verso la vita. Questo polmone che abbiamo disegnato assieme idealmente spero possa essere l'inizio di un nuovo progetto. Come Ammp abbiamo in mente di proporre percorsi del "respiro" alle amministrazioni locali per l'ambiente e il benessere di tutti".

Nella foto: Achille Abbondanza al via della pedalata