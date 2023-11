Sei mesi fa l'alluvione: le campane suoneranno a lutto per ricordare Vittorio, Franco e Adriana

A sei mesi dalla drammatica alluvione di maggio la Diocesi di Forlì-Bertinoro aderisce all’iniziativa promossa giovedì dal Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì. Al convegno organizzato per l’occasione, dal titolo “Il dovere della memoria. Forlì: la sua alluvione, le sue vittime, i suoi volontari” che si svolgerà alle 18 nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, porterà il saluto il vescovoLivio Corazza e alle 18.37 è in programma il momento di raccoglimento a ricordo delle vittime. Le campane di tutte le chiese suoneranno a “morto” con tre rintocchi finali a ricordo delle tre vittime dell’alluvione a Forlì.

"Ci uniamo a tutti coloro che ripenseranno e ricorderanno quella sera con il silenzio e la meditazione - scrive il vescovo nel messaggio inviato per l’occasione -. Invito tutti i fedeli a riunirsi in quel giorno per le ore 18.37 con una preghiera personale o comunitaria, in famiglia o in parrocchia. Pregheremo per i defunti di tutta la Romagna e in modo speciale per i nostri tre forlivesi: Vittorio Tozzi, Franco Prati e Adriana Mazzoli". Dal vescovo un invito alle parrocchie "ad accompagnare la preghiera e il silenzio con il rintocco, mesto, delle campane, della durata di tre minuti, conclusi infine con tre rintocchi singoli a ricordo dei nostri cari morti”.

Monsignor Corazza invita inoltre a pregare per quanti hanno subito danni morali e materiali, per imparare a vivere sempre la solidarietà di quei giorni, per la cura del creato e per la pace. Giovedì si pregherà "per tutti coloro che ancora patiscono i notevoli danni materiali e morali dell’alluvione che li ha travolti perché non siano dimenticati. Pregheremo perché presto arrivino i sostegni promessi e necessari per continuare ad abitare case e luoghi dove stavano. Pregheremo perché tutti impariamo la lezione da questa sconvolgente calamità che, purtroppo, si è ripetuta colpendo anche altre popolazioni a noi vicine".

"Pregheremo perché la lezione bella e confortante che ci è stata donata con la grande solidarietà istituzionale e spontanea rimanga nel nostro cuore con riconoscenza e sappiamo viverla ogni giorno - continua il vescovo -. Pregheremo e agiremo soprattutto perché i nostri stili di vita siano più attenti ed abbiano davvero cura del creato, nostra casa comune, impegnandoci ad attuarli in modo urgente e non superficiale. Pregheremo per la pace, per questa clamorosa dimostrazione di insensatezza umana, con conseguente perdita di vite umane e che invece di risolvere aggrava tutti i problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno"..