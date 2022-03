161esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il video nelle scuole: "L'ambizione è suscitare senso di appartenenza"

"L'edificazione di un consapevole senso di comunità passa anche attraverso la condivisione di una stessa storia, corrente o trascorsa, cui certo contribuisce la rievocazione di momenti salienti che ne abbiano profondamente segnato e determinato il cammino. Il prossimo 17 marzo, cade il 161° anniversario della proclamazione di Vittorio Emanuele II, re d’Italia". La Prefettura di Forlì-Cesena dà notizia di una iniziativa nelle scuole riferita al 161esimo anniversario dell'Unità d'Italia.

"Per riservare la dovuta importanza alla nascita formale del “nostro” Stato – che così tra l’altro si affrancava da quella condizione di mera “espressione geografica” in cui era stato relegato dal principe di Metternich-Winneburg - questo Ufficio era solito offrire “in presenza” ai nostri ragazzi, eventi con l’ambizione di suscitare un rinnovato senso di appartenenza stimolando, al contempo, un attivo, partecipato approfondimento. Ciò non è risultato possibile l’anno trascorso causa della pandemia. Per sopperire a tale situazione – in collaborazione con i Comuni di Forlì e Cesena, la Provincia di Forlì-Cesena, il campus di Forlì, l’Ufficio scolastico provinciale – era stato realizzato un apposito video, 'Oggi, 17 marzo 1861-L’Italia s’è desta!' e pare abbia riscosso nei suoi destinatari più di un qualche apprezzamento. Questo ha indotto, per il tramite dell’Ufficio scolastico provinciale, a riproporre il filmato nelle scuole".

"Il “lavoro” offre notevoli spunti di riflessione, attraverso un racconto che si snoda mediante modalità assolutamente originali per una produzione di matrice “istituzionale” su di un argomento poi per sua intrinseca natura considerato, per quanto a torto, di nicchia".

Questo il link

https://www.youtube.com/watch?v=B0PqxZ3PUnc