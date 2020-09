"Altruismo e impegno civico", il Comune dà il benvenuto alla nuova Pro Loco

“La promozione del territorio, l'attenzione alle comunità, il sentimento di altruismo che anima il volontariato e l'impegno civico sono i valori di riferimento di questa Amministrazione comunale e stiamo facendo tutto il possibile per sostenerli”. Queste le parole dell'Assessore al Decentramento Andrea Cintorino che sabato scorso, insieme al Sindaco Gian Luca Zattini, ha partecipato all'incontro fondativo della Pro Loco “San Marten Aps” di San Martino in Villafranca.

“E' con particolare interesse che abbiamo testimoniato l'attenzione e la vicinanza del Comune nei confronti di questa nuova realtà che avvalendosi dell'esperienza e della passione della sua Presidente Patrizia Carpi saprà acquisire quel ruolo di riferimento per i cittadini, per le realtà istituzionali e per le attività agricole, produttive e commerciali della zona. L'augurio è di intraprendere un percorso fatto di lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, nell'interesse primario del territorio, di chi lo vive quotidianamente e di chi lo frequenta per apprezzarne le tipicità: benvenuta Pro Loco “San Marten”.