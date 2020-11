Bici rubata, incontra il ladro per strada due giorni dopo e lo fa denunciare dalla Polizia

La Polizia di Stato ha denunciato alla magistratura un 34enne forlivese per il reato di furto aggravato.

L’uomo è stato identificato dal proprietario di una bicicletta rubata, che avendo visto le immagini del furto, avvenuto sotto l’inquadratura di una telecamera privata, lo ha incontrato due giorni dopo in giro per la città vestito allo stesso modo, così che sicuro di riconoscerlo ha chiamato la Polizia che dopo un breve inseguimento lo ha identificato.

Successivamente, poiché nel corso di questa attività l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, gli agenti hanno svolto una perquisizione presso il suo domicilio, recuperando la bicicletta rubata, immediatamente restituita al legittimo proprietario. Il 34enne dovrà ora rispondere del furto, con l’aggravante dello scasso (per portarla via era stato tagliato il lucchetto con una tronchese) ed anche della detenzione per uso personale di stupefacenti, per la quale è stato segnalato in Prefettura.