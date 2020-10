Ex Eridania, il progetto del parco piace ai Verdi: "Finalmente un'idea che potremmo sostenere"

"Abbiamo letto con interesse le dichiarazioni di Zattini sull’ex Eridania e quello che propone ci trova d’accordo. Intanto accetti un consiglio: faccia subito una variante, elimini del tutto le previsioni edificatorie e tolga di mezzo il centro commerciale da 2500 mq, l’ultimo regalo fatto dalla giunta precedente agli immobiliaristi delle coop, poi andati a fallire,e destini l’area a parco urbano". E' quanto dichiara Europa Verde Forlì-Cesena.

"Faccia subito la variante, metta una salvaguardia, così scongiurerà per sempre l’arrivo di qualche cordata interessata a mettere le mani su un’area così importante e ne abbasserà notevolmente il prezzo. Da sempre, amministrazione dopo amministrazione, abbiamo chiesto che si facesse qualcosa sia per evitare il collasso del grande edificio industriale che rappresenta tanta parte della storia della nostra città e delle sue campagne. Addirittura, per evirtare crolli e per consolidare una struttura che è vincolata come bene storico testimoniale , suggerimmo al Sindaco di turno di usare i poteri di ordinanza per fare realizzare lavori che avrebbero scongiurato il peggio".

"E quando un altro Sindaco, perseguendo lo sviluppo della città fatto dagli immobiliaristi fece una variante al Piano Regolatore, trasformando gran parte di quell’area in zona edificabile da parco e verde urbano quale era fin dal 1973, ci schierammo contro quella scelta sbagliata. Ora sembra che le intenzioni della Amministrazione vogliano rimettere mano alla questione ritornando ad usi compatibili e soprattutto necessari per la riqualificazione della nostra città e su questo siamo d’accordo e se ci sarà coerenza fra le dichiarazioni e i fatti sosterremo decisamente Zattini".