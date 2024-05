Il format di Milano Marittima raddoppia nell'entroterra: "Sperimentiamo nel solco della tradizione"

"Umami caffè cucina" raddoppia. A Milano Marittima è stato aperto 9 anni fa e funziona alla grande. Ora Federico Cenni del Ruelle, ristorante libanese a Cervia e del Bagno Mosquito a Milano Marittima, è sbarcato al parco commerciale all'aperto "Formì", di Forlì, a due passi dall'uscita dell'autostrada e con un grande parcheggio. Il locale, in stile minimal ferro, cemento e vetro, insiste su un'area di 300 metri quadrati, una parte della quale soppalcata. La cucina, infatti è nella parte alta per rendere il locale ancora più suggestivo. I lavori di ristrutturazione sono durati oltre 9 mesi. "Umami è un format che abbiamo messo a punto 9 anni fa a Milano Marittima - spiega Federico Cenni - Poi, via via, l'abbiamo sempre aggiornato per restare al passo coi tempi, ma la base è quella di offrire al cliente colazioni con brioche fresche fatte da noi, con farciture speciali, brunch al piatto, piatti tipici fusion, vegetariani, salutisti e romagnoli rivisitati. Sperimentiamo restando nel solco della tradizione per avere il più possibile una cucina internazionale, aperta al mondo e alle contaminazioni. Esempi sonoil romagna ramen servito d'inverno con uovo carne bollita e tagliolini e i nostri capelletti fusion".

Il locale, aperto da qualche giorno, attualmente resterà chiuso in orario serale sia per prendere le misure e sia per il personale esperto che non è sempre facile da reperire. "E' vero che il cliente non troverà la bellezza artistica di un centro storico - continua Cenni - ma in cambio potrà parcheggiare tranquillamente anche se arriva con più auto e respirerà l'atmosfera un po' metropolitana delle grandi città".