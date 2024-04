Partenza con il botto per la raccolta firme dei referendum sul lavoro promossi dalla Cgil

Prosegue la raccolta firme per i quattro referendum sul lavoro; "in questa prima settimana più di 700 cittadini si sono recati ai banchetti e hanno posto la loro firma per ridare dignità e sicurezza al lavoro", sottolinea il sindacato.

Stop precarietà, più sicurezza negli appalti, tutela contro i licenziamenti illegittimi e abrogazione del contratto a tutele crescenti del Jobs Act sono gli obiettivi dei quattro quesiti che sono stati depositati in Cassazione. La raccolta firme porterà al voto referendario nel 2025.

"Ci sono tre mesi di tempo per raccogliere le firme - osserva la Cgil - un progetto ambizioso ma necessario e urgente dati i numeri allarmanti dell’Italia: siamo il paese che registra 1041 morti sul lavoro all'anno (dati 2023). La convinzione e la voglia di cambiare delle persone che hanno visitato i nostri banchetti in questi giorni ci mostrano che siamo nel percorso giusto. I lavoratori e le lavoratrici meritano tutele, dignità, sicurezza e stabilità. Basta precarietà e ricatti per lavorare, basta appalti a cascata in cui la ditta committente non si assume le sue responsabilità. Per sostenere i quattro referendum si può firmare anche con lo SPID https://www.cgil.it/referendum".