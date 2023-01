Arrivate 20 bodycam per gli agenti di polizia locale, saranno integrate nel sistema di videosorveglianza

Anche il corpo della Polizia Locale di Forlì si potrà avvalere delle ?bodycam?, le telecamere da indossare sulla divisa che nelle forze dell'ordine italiane rappresentano ancora una rarità, pur essendo già in uso da tempo all'estero. Sono appena arrivate in Comune 20 bodycam, ma ci vorrà ancora del tempo per metterle in funzione e integrarle nel sistema di videosorveglianza della città, oltre che per la formazione del personale.

Ad oltre due anni dall'annuncio della nuova dotazione tecnologica, è arrivata la fornitura che il Comune aveva ordinato, tramite 'Forlì Mobilità Integrata', la società pubblica che si occupa di gestire ed estendere la rete di videosorveglianza stradale. ?Sono arrivate la scorsa settimana, ora servirà del tempo per renderle operative, dato che vanno integrate nel sistema delle telecamere?, spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo, a margine della presentazione dei dati 2022 della Polizia Locale.

Le bodycam sono telecamere da indossare sulla divisa, le immagini vengono inviate in diretta alla centrale operativa, con cui l'operatore ha un contatto immediato. L'agente in sala operativa riesce così a ?vedere? in tempo reale quello che vede l'operatore sul posto. Questi dispositivi sono particolarmente utili negli interventi per ordine pubblico o in situazioni di rischio, quando l'agente di polizia locale interviene per agire in contesti chiusi, per esempio quando è costretto per necessità di servizio ad entrare in abitazioni con porte chiuse.

?Lo scorso mese, intanto, abbiamo reso operative le nuove telecamere nelle zone di piazza Saffi, Giardini dei Musei e parco di via Ribolle. La qualità della vita a Forlì è garantita da un ottimo sistema di videosorveglianza?, conclude Mezzacapo.