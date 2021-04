Gli elettricisti e idraulici del futuro si formano all'Enaip: iscrizioni aperte per ragazzi dai 15 ai 18 anni

Continuano le iscrizioni ai corsi dell'anno scolastico 2021/2022, che partiranno a settembre, di Istruzione e Formazione Professionale alla Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena rivolti a ragazzi e ragazze fino ai 18 anni in obbligo formativo e che permetteranno loro di acquisire una qualifica professionale. I corsi si svolgono a Forlì e a Cesena: sono a numero chiuso e quindi i posti sono limitati.

Vuoi diventare elettricista, elettronico o idraulico? Il tuo corso è a Forlì

A Forlì sono presenti i corsi per: "Operatore Impianti Elettrici", che permetterà ai ragazzi di diventare elettricisti, "Operatore di sistemi elettrico-elettronici", che prevede anche un consistente numero di ore in ambito informatico e "Operatore di impianti termoidraulici" dedicato al lavoro dell'idraulico con particolare attenzione a pompe di calore e impianti di condizionamento.

A Cesena i futuri grafici, meccanici auto e operatori dell’abbigliamento

A Cesena sono invece presenti i corsi di "Operatore della Confezione Prodotti Tessili Abbigliamento" e "Operatore Grafico e di Stampa", nella sede di piazzetta don Ravaglia in pieno centro città. Oppure il corso di "Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione" nella sede di via Savolini,9, sempre a Cesena, che permetterà agli allievi di diventare dei meccanici nel settore dell’automobile.

Corsi biennali e completamente gratuiti

Tutti i corsi hanno una durata biennale, sono completamente gratuiti e consentono ai ragazzi, anche attraverso diversi periodi di stage in aziende del territorio, di entrare nel mondo del lavoro direttamente dalla porta principale nei settori di riferimento. A conferma di questo c'è il dato positivo che si registra ogni anno, per cui alcuni degli allievi vengono chiamati a lavorare proprio nelle aziende in cui hanno svolto lo stage previsto nel loro percorso di studi.

I corsi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. I corsi prenderanno il via a metà settembre 2021 e finiranno indicativamente la prima settimana di giugno 2022