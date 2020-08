Nuovo volto per il velodromo "Servadei": sarà pronto per gli Europei Under 23. E Ca'Ossi sorgerà un ciclodromo

Volto nuovo per il velodromo comunale "Glauco Servadei", che dal 6 all'11 ottobre ospiterà i Campionati Europei su Pista per Under 23 e Juniores 2020, alla presenza di 27 nazioni. L'impianto sportivo di viale Roma sarà infatti oggetto di un progetto di risanamento e ristrutturazione, con brillerà di nuova luce proprio in occasione della competizione ciclistica europea. Si tratta di un anello di rilievo nel panorama ciclistico internazionale, realizzato nell'assetto attuale durante gli anni Sessanta e che nel corso della sua storia ha visto la presenza di tantissimi atleti, dalle giovani promesse fino a grandi campioni del calibro di Francesco Moser e Marco Pantani.

"Si tratta di un intervento di carattere strutturale, che vedrà il rinnovo completo del tappeto di corsa", spiega il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, affiancato nella presentazione dei lavori dall'assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani. A seguire i lavori l'ingegnere comunale Walter Casadio, affiancato dalla responsabile dell'Unità Sport Roberta Mercuriali e dalla funzionaria Isabella Cicognani. Il Vicesindaco ha rivolto un ringraziamento per il grande impegno e la collaborazione al Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole.

Mezzacapo ha inoltre annunciato il progetto e il cronoprogramma di realizzazione del nuovo “Ciclodromo” che sorgerà nell'area di via Mazzatinti, fra il Quartiere di Cà Ossi e San Martino in Strada, dove i giovani potranno allenarsi in sicurezza. "Sarà un impianto con pista per allenamenti dei giovanissimi ciclisti di oltre un chilometro, omologabile anche per le gare, affiancata da strutture tecniche, spogliatoi e percorso per preparazione atletica", conclude.