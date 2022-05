Dopo la 5H, pure la 5E festeggia i 30 anni dalla maturità al Liceo Scientifico

Avevano la classe probabilmente a pochi passi dalla 5H del Liceo Scientifico che appena il giorno prima ha festeggiato come loro proprio i trent'anni dall'esame di maturità del 1992: si tratta questa volta degli studenti della 5E, dello stesso istituto e stessa annata. Domenica gli ex liceali di trent'anni fa si sono incontrati all'agriturismo Acero Rosso. E' stata l'occasione per ricordare i vecchi tempi per chi nel frattempo è diventato ingegnere (due di loro due ingegneri nucleari che vivono all' estero), un fisico ricercatore che collabora con il Cern, un medico, diversi bancari, insegnanti. "Ma in generale tutti quanti hanno trovato una bella strada nella vita ", spiegano. L'ex scolaresca ha celebrato l'evento anche realizzando delle apposite magliette.