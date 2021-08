Venne uccisa trent'anni fa: una messa per ricordare Raffaella, morta a soli 20 anni in vacanza non si sa perché

Dovevano essere giorni di spensieratezza, divertimento e relax. Una vacanza in Spagna sognata da tempo. Ma la sua vita finì in una spiaggia di Gandia, vicino a Valencia. Pianti, sorrisi e affetti che un angolo di paradiso terrestre, dove l'azzurro del mare incontra il celeste del cielo, si è portato via in una notte stellata, quella dove si guarda in alto, si chiudono gli occhi e si esprime un desiderio. Il 14 agosto cade il trentennale della scomparsa della forlivese Raffaella Gorini, 20 anni all'epoca dei fatti. Allieva infermiera all'ospedale "Morgagni" di Forlì, venne trovata uccisa; un delitto che nel corso degli anni non ha mai trovato un colpevole. Interrogativi che non si sono dissipati nel corso degli anni, anzi; come è ancora è vivo il ricordo del suo sorriso. Sabato, alle 20, sarà celebrata una messa alla chiesa di Vecchiazzano.

"Trent'anni sono trascorsi da quel giorno in cui arrivò la terribile notizia. E lei non c'era più - ricordano i familiari -. Il suo sorriso, la sua gioia, i suoi sogni; tutto quello che dovrebbe essere la normalità per una ventenne si è spento per sempre in quella spiaggia di Candia". Quest'anno Raffaella avrebbe celebrato 50 anni: "A questa età si traccia un bilancio del percorso della vita fin li compiuto, si tirano le somme dei traguardi e degli obiettivi - proseguono i familiari -. Ma a Raffaella tutto questo le è stato negato. Che sia destino, fatalità, poco importa". I familiari a trent'anni dalla morte sono ancora alla ricerca di verità, liquidata come una violenta rapina finita in tragedia: "Non è stata fatta giustizia, non c'è stato un responsabile. C'è solo tanta amarezza. E per Raffaella tutto quello che poteva essere non è stato". Nei cuori dei familiari "è sempre vivo il suo sorriso. Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Ci manca tanto".