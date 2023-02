"Un’importante realtà del volontariato": a Meldola trentanove anni di Croce Rossa

Meldola ha festeggiato domenica scorsa il 39esimo anniversario della fondazione della Croce Rossa in città. Per l'occasione il sindaco Roberto Cavallucci ha partecipato alla funzione religiosa celebrata da Don Enrico Casadio, parroco di Meldola, insieme al presidente di Croce Rossa Davide Gudenzi ed ai tanti volontari. "È stato un importante momento per testimoniare l’adesione e la condivisione di tutta la nostra città ai valori fondanti di “Croce Rossa”: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità - le parole del primo cittadino -. Quel simbolo “La croce rossa su sfondo bianco”, nata nella metà dell’ottocento per assicurare l'assistenza medica neutrale in caso di guerre, è un punto di riferimento sicuro per ognuno di noi".

"Oggi Croce Rossa è un’importante realtà del volontariato, che ha saputo ampliare i propri scopi a servizio della comunità, che ha come obiettivo quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace", continua Cavallucci.

Dal sindaco "un particolarissimo ringraziamento è stato rivolto dal Sindaco ai volontari che nel 1984 fondarono a Meldola il primo nucleo dell’Associazione ed a tutti coloro che in questi 39 anni hanno garantito e fatto vivere, a tutela della cosa più preziosa per ognuno di noi “la salute”, un servizio fondamentale e unico per la nostra comunità. Martedì 7 febbraio alle 20.30 partirà nella sede di Croce Rossa di Meldola all'Istituzione "Davide Drudi" il nuovo corso per diventari volontari. Il corso si svolgerà tutti i martedì e giovedì sera per un totale di 13 incontri (per informazioni: 320.8593696).