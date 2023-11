Giornata delle Forze Armate, Meldola rende omaggio ai Caduti di tutte le guerre

Per celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, la Città di Meldola renderà omaggio ai Caduti di tutte le guerre nel corso della mattina di domenica, in cui sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti della Grande guerra posto nel loggiato comunale. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle Autorità civili e militari, delle Associazioni combattentistiche e d'arma, della Protezione Civile di Meldola, e vedrà l’intervento del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci che darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnare la celebrazione, sarà il corpo bandistico di Carpinello con la partecipazione degli studenti dell’Indirizzo musicale della Scuola Secondaria “Dante Alighieri” di Meldola, che eseguiranno l'Inno di Mameli ed altri brani musicali. Alle 11, al termine della manifestazione, è prevista nella chiesa di San Nicolò una messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.