"4 Passi in Centro - Vivilo in sicurezza": domeniche di novembre con i negozi aperti

"4 Passi in Centro - Vivilo in Sicurezza". E' l'iniziativa che propone l'associazione "Forlìcentrostorico", con il supporto dell'amministrazione comunale, dell’assessore al Centro Andrea Cintorino e con la collaborazione di tutte le attività (bar, negozi e ristoranti del centro). Spiega il presidente dell'associazione Gianni Nannini: "Viste le restrizioni di questo periodo, le varie attività hanno ampliato le giornate di apertura anche alla domenica per poter offrire a tutti i forlivesi e non solo, la possibilità di godere in piena libertà e sicurezza, attraverso l'invito ad una passeggiata, del nostro bellissimo centro". Un'iniziativa finalizzata ad "animare le domeniche, giornata in cui giovani, anziani e famiglie possano incontrarsi e ritrovarsi in piazza e per le varie vie del centro stando all'aria aperta in un clima di accoglienza e serenità".