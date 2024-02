Si ricordano i 40 anni della Strage di Wagalla, in Kenya: "Un genocidio fermato anche da Annalena Tonelli"

Si ricordano in questi giorni i 40 anni del massacro di Wagalla, una delle pagine nere del Kenya, che non sfociò in un genocidio anche grazie all'azione coraggiosa della missionaria forlivese Annalena Tonelli. Era il 10 febbraio del 1984 quando ebbe inizio l'eccidio della tribù dei Degodia. Tonelli si impegnò nel recupero dei corpi e nella cura dei feriti, nonostante venisse più volte richiamata dalla polizia, che le imponeva di allontanarsi, e fatta bersaglio di diversi attentati.

Riuscendo a mandare a Nairobi, alle ambasciate straniere, fotografie di mucchi di cadaveri e feriti, e anche grazie all'aiuto di amici Annalena Tonelli riuscì a fermare l'eccidio che mirava allo sterminio della tribù, ottenendo però l'espulsione dal Kenya come "ospite non gradita", nonostante i 15 anni di impegno a favore dei poveri e dei malati della regione di Wajir.

Ricorda il 'Comitato per la lotta contro la fame nel mondo', fondato da Annalena: “In questi giorni, sui giornali del Corno d'Africa e sui social network, stanno ricordando Annalena Tonelli definita "Heroine of Wagalla" che nel febbraio 1984 fermò il genocidio in corso di una tribù somala da parte

dell'esercito regolare del Kenya, che avrebbe dovuto portare all'uccisione di cinquantamila persone. Evento che si fermò ai primi mille morti proprio per il suo intervento sul campo, a rischio della

vita, e la denuncia ad Amnesty international e alle ambasciate dei paesi occidentali. Annalena venne poi portata davanti ad una commissione d'inchiesta del governo kenyota che voleva estorcerle una verità diversa. Lei non si piegò e un anno dopo fu espulsa dal paese”.