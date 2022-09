49 multe nei controlli della Polizia Locale con l'autovelox: la mappa della prossima settimana

Nella scorsa settimana sono state elevate 49 violazioni le violazioni accertate per il superamento dei limiti di velocità da parte della Polizia Locale. I controlli con l'autovelox saranno presenti sulle seguenti arterie stradali nelle giornate della prossima settimana: 13 settembre via del Canale, 14 settembre Via XIII Novembre, 15 settembre viale Bologna e 16 settembre in viale Roma, via Ravegnana e via Trentola.