"50 Special - Noi del 1973", gli ex alunni della "Dulio Peroni" festeggiano il mezzo secolo: "Sulle spalle tante esperienze di vita"

Sono quelli del 1973. E per celebrare il mezzo secolo di vita i 'bimbi' della 5°A e 5°B della "Dulio Peroni" di Vecchiazzano si sono ritrovati per i "50 Special - Noi del 1973". La festa si è svolta sabato scorso al teatro della parrocchia di Vecchiazzano, luogo di incontro della loro infanzia. Per l’occasione neo cinquantenni si sono regalati una maglietta personalizzata col nome di ciascuno dei presenti. "Siamo quei bambini del 1973 che ora, al posto dei libri nella cartella sulle spalle, portano tante esperienze di vita - racconta Nicoletta Conficconi -. Ci siamo ritrovati, nei nostri luoghi d’infanzia, come se questi 40 anni non fossero mai trascorsi. È stato stupendo e indimenticabile. Oggi, più che mai, queste serate hanno un valore inestimabile. Da ripetere".