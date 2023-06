5000 accessi per la prima mattinata d'apertura del bike park di Forlimpopoli

Alla fine della mattinata si contavano già oltre 5.000 accessi, fra ciclisti in sella alla propria bici, famiglie e tanti curiosi che si sono dati appuntamento per scoprire tutte le attrazioni di quello che è il primo villaggio in Italia interamente dedicato al mondo della bici