In 6 punti vendita della provincia "dona la spesa per la scuola": un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

Coop Alleanza 3.0 sostiene concretamente le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare, nel periodo del ritorno sui banchi di scuola con l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola” che si terrà sabato 10 settembre. La raccolta, che coinvolgerà quasi 200 negozi, tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 – distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – ed EasyCoop, il suo servizio di spesa online, è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 220 realtà su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. A Forlì e Cesena la raccolta coinvolge 6 negozi di Coop Alleanza 3.0: Cesenatico, Forlì, Corso della Repubblica, Forlì, via Curiel, Forlì centro commerciale I portici, Ipercoop Lungosavio Cesena, Meldola.

La merce donata andrà in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno della stessa comunità che partecipa alla raccolta. Tutti potranno “dare un mano” in modo semplice e concreto acquistando quaderni, pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, correttori, evidenziatori, astucci, temperamatite, risme di carta e altri materiali didattici. Sabato 10 settembre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti da donare. Sia le shopper che le pettorine di riconoscimento dei volontari, con il logo Dona la spesa, sono interamente compostabili per una raccolta solidale attenta all'ambiente. Successivamente i volontari potranno stoccare la merce donata per distribuirla alle famiglie beneficiarie sul territorio.

Nell’appuntamento 2021 “Dona la spesa per la scuola” sono stati raccolti e donati in totale quasi 165 mila confezioni.

L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse. Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa.

EasyCoop: il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 è anche solidale

Anche EasyCoop partecipa all’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”. Fino al 25 settembre nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, gli utenti potranno donare una box contenente materiale scolastico nel proprio carrello virtuale semplicemente con un click sul sito www.easycoop.com o da App. A beneficiare della raccolta su EasyCoop sarà Caritas Italiana.

Il servizio è attivo in più di 110 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 210 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre e a Roma, in città e in 10 comuni limitrofi.