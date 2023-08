79 anni dopo, Modigliana ricorda l'eccidio di Ca' Cornio e San Valentino

Modigliana è pronta a commemorare il 79esimo anniversario dell'eccidio di Ca' Cornio e San Valentino. La commemorazione istituzionale si terrà domenica dalle ore 10.30 presso il Museo Civico Don Giovanni Verità (Modigliana - Via G. Garibaldi n. 30). Ma già da sabato 19 è in programma un trekking, in collaborazione con il Cai, per ripercorrere il sentiero della Resistenza da Modigliana fino a Ca' Cornio. Domenica per la commemorazione sono previsti gli interventi da parte delle Amministrazioni comunali di Modigliana, Tredozio e Forlì e dei rappresentanti dell'Anpi