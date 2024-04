Nel 79° anniversario dall’uccisione di Benito Mussolini un corteo fino al cimitero di Predappio

A Predappio si sono svolte nella mattinata di domenica (28 aprile) le manifestazioni per ricordare il 79° anniversario dell’uccisione di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945. Il corteo è partito da piazza Sant’Antonio per raggiungere il cimitero di San Cassiano. Nella chiesa della pieve di San Cassiano, dove Mussolini fu battezzato, è stata anche celebrata una messa di suffragio per i defunti della famiglia, a cura degli eredi. Le pronipoti del duce Orsola e Vittoria Mussolini hanno dato il loro benestare all’iniziativa, pur non partecipando al corteo, ma solo alla parte conclusiva della manifestazione nel piazzale.