8 marzo, anche i Vigili del Fuoco aderiscono alla giornata internazionale della donna

Con la rappresentazione delle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e lo slogan “Non solo l’otto marzo”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aderisce alla giornata internazionale della donna che, quest’anno, ha una connotazione particolare. "Infatti il tema della giornata 2022 è “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” e mira a promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e nello specifico gli obiettivi numero 4 e 5, rispettivamente accesso globale alla formazione di qualità e apprendimento continuo e uguaglianza di genere/empowerment", spiega Annalicia Vitullo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena.

Prosegue Vitullo: "“Non solo l’otto marzo” indica quindi una presa di coscienza e una dichiarazione di impegno nello svolgimento di azioni volte all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Gli obiettivi 4 e 5 dell’Agenda 2030, temi della giornata dell’8 marzo, rappresentano 2 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo numero 4 “Istruzione di qualità” propone di “fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti”, attraverso precisi target e strumenti di attuazione".

"L’obiettivo numero 5 “Parità di genere” indica la necessità di “raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze” e fornisce le relative modalità attuative - conclude -. L’augurio è che l’8 marzo di quest’anno, oltre ad essere un momento di riflessione sull’importanza dell’uguaglianza di genere nella società, sia occasione di adesione concreta agli obiettivi proposti e di attuazione degli stessi nella nostra vita quotidiana".