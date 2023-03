8 Marzo, donazioni ai centri anti-violenza: Cna "accompagna" gli uomini violenti al cambiamento

In occasione della Giornata Internazionale della donna 2023, si conferma l’impegno di Cna per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Cna Forlì-Cesena rinnova il suo sostegno alle attività che le istituzioni svolgono sul territorio per contrastare la violenza contro le donne e aiutare le vittime di violenza e maltrattamenti. Confermate, quindi, le donazioni alla Casa Rifugio gestita dal Centro Donna del comune di Forlì, ai servizi di supporto alle vittime di violenza del comune di Cesena e al centro Liberiamoci dalla Violenza dell’Ausl Romagna, che fornisce un percorso di accompagnamento al cambiamento per gli uomini che agiscono violenza contro le donne.

“Nel corso del 2022 sono state 144 le donne vittime di violenza e maltrattamenti che si sono rivolte al Centro Donna di Forlì – afferma Maria Letizia Antoniacci, presidente di Cna Impresa Donna Forlì-Cesena – Sono numeri che restituiscono una reale fotografia di quanto il fenomeno sia presente, e in aumento (nel 2021 erano state 127), sul territorio forlivese e che rappresentano l’allarme che si concretizza, ogni giorno, nelle segnalazioni che arrivano al centro antiviolenza. È fondamentale dare continuità al supporto a queste iniziative essenziali nella nostra comunità”.

“Confermiamo il nostro sostegno per contrastare la violenza contro le donne – spiega il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti – una causa che sta particolarmente a cuore alle tante donne, imprenditrici, collaboratrici, pensionate, che si riconoscono nel sistema Cna, ma anche ai tanti uomini che ne fanno parte. Ricordiamo che è importanteintervenire sulle cause di questa piaga, per proteggere donne e molto spesso bambini, vittime di violenza assistita, purtroppo molto frequentemente in ambito domestico. Non ci vogliamo arrendere all’inevitabilità della violenza e anzi vogliamo dare il nostro contributo per costruire un mondo basato su relazioni sane e rispettose”.