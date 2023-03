8 marzo, simbolo della lotta alla violenza sulle donne: inaugurata una panchina rossa

Una panchina rossa alla casa di riposo "Casa Mia", in via Curiel 53. L'inaugurazione è avvenuta mercoledì mattina nell'ambito delle iniziative programmate dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì per celebrare la festa delle donne. La panchina, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, rappresenta e testimonia la condivisione di tale biasimo da parte di tutto il quartiere e con l’intento di valorizzare la cultura del rispetto. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Barbara Rossi. Nelle sede della Cisl di Piazza del Carmine 20 è stata collocata una pianta di mimosa in vaso con dei biglietti cartacei riportanti frasi di donne celebri. Al Centro sociale Primavera di via Angeloni 56 si è svolta la premiazione del concorso letterario "L'8 Marzo secondo me" rivolto alle classi IV E V delle primarie "Matteotti" e "Rodari", agli studenti della media "Zangheri" e agli anziani del Centro sociale Primavera. Nell'occasione è stata data lettura degli elaborati vincitori.