Dall'8 per mille oltre 3 milioni di euro per Diocesi forlivese: "Tanti hanno fiducia nell'attività ecclesiale"

Il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa ha pubblicato i dati su quanto destinato a Forlì per la campagna dello scorso anno dall'8xmille alla Chiesa Cattolica: 3.308.249,89 euro. L'8xmille alla Chiesa Cattolica è "una firma per unire", firma che vale come "atto volontario che non costa nulla e genera fondi - precisa al settimanale Il Momento l'economo diocesano Claudio Leonessi - che vengono utilizzati nel territorio a favore di tutti: ragazzi, anziani, persone, famiglie in difficoltà economica ed emarginati".

Nel periodo della dichiarazione dei redditi, la Diocesi di Forlì-Bertinoro invita dunque a devolvere l'8x1000 dell'Irpef alla Chiesa Cattolica, una forma caritativa che consente di sostenere interventi nel mondo, specialmente nei Paesi più poveri o emarginati, come l'Armenia o la Georgia meta di un recente pellegrinaggio diocesano. I benefici della somma raccolta ricadono anche sulla chiesa locale. Il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Chiesa ha pubblicato i dati su quanto destinato a Forlì per la campagna dello scorso anno: 3.308.249,89 euro. Nel dettaglio, al capitolo di spesa "Interventi Caritativi" sono andati ben 566.144,05 euro per le opere della Caritas Diocesana e altre realtà che contrastano povertà e disagio di ogni forma.

Alle "Esigenze di Culto e Pastorale" sono andati 594.973,84 euro, devoluti ad attività di educazione e catechesi cristiana, attività pastorali diocesane e parrocchiali e spese per la manutenzione edilizia di culto, specialmente per la Cattedrale, ma anche per alcune canoniche di chiese come quella di Berleta di Corniolo, Santa Maria in Casticciano, di San Giovanni Battista in Branzolino, di San Pietro in Tontola, del Santuario della Suasia. Alla voce "Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto" sono andati 1.035.495 euro, specialmente per l'avvio della costruzione della nuova chiesa dei Romiti, per lavori alla parrocchia di San Varano, per la pavimentazione di San Mercuriale e altro. Con l'8x1000 si è provveduto inoltre al sostentamento del clero con 1.111.637 euro.

"Ricordo - aggiunge il vescovo Livio Corazza - che per quanto riguarda il sostegno economico, tutto è affidato alla generosità delle persone: tanti, anche non credenti, hanno fiducia nell’attività ecclesiale, sia in ambito educativo che in favore dei poveri".