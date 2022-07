Si specializzano nella realizzazione di razzi ad acqua: studenti forlivesi in finale in una competizione internazionale

Quattro studenti della laurea triennale e due della magistrale in Ingegneria Aerospaziale. Lorenzo Carletti, Riccardo Casali, Marco Fiorito, Jacopo Gabrielli, Giovanni Mussoni, Brian Sebastiani. Col nome "Ad Astra Forlì" parteciperanno alla finale dell’Airbus Sloshing Rocket Workshop 2022, che si terrà a Terrassa, Spagna, dal 17 al 23 luglio. L’evento, organizzato da EuroAvia in collaborazione con Airbus, prevede la costruzione dei razzi ad acqua che le varie squadre, provenienti da tutta Europa, hanno progettato e testato durante la prima fase della competizione, a partire dal mese di marzo.

Il risultato del loro lavoro è stato valutato da un team di ingegneri della Airbus che hanno successivamente selezionato tre squadre finaliste, fra le quali, appunto, quella formata da sei membri di EuroAvia Forlì-Bologna. Per il secondo anno di fila quindi, una squadra di Forlì raggiunge le ultime fasi della competizione, dopo che un team aveva raggiunto la finale l’anno scorso.

Airbus è una delle aziende leader in ambito aerospaziale, mentre EuroAvia è un’associazione studentesca a livello europeo, che promuove l’aggregazione e lo scambio di conoscenze fra studenti interessati all’ambito aerospaziale. Insieme hanno organizzato per il terzo anno consecutivo questo evento, che ha permesso agli studenti di cimentarsi con problematiche ingegneristiche attuali, tra cui appunto il fenomeno dello sloshing, ovvero il movimento del liquido nei serbatoi che causa instabilità in un velivolo, ma non solo: la capacità di lavorare in un team, di utilizzare software avanzati di progettazione, di curare l’aspetto dei costi di un progetto, sono alcune delle innumerevoli skills che gli eventi organizzati da EuroAvia permettono di sviluppare, completando così la formazione accademica che per sua natura fatica ad offrire questo tipo di attività formative.

In preparazione alla prima fase della competizione sono stati organizzati da EuroAvia seminari online con esperti del settore, per illustrare agli studenti come affrontare la progettazione di un razzo e in particolare la problematica dello sloshing. Ma EuroAvia Forlì-Bologna si è spinta oltre: grazie alla collaborazione col dottorando in “Aerospace Science and Technology” Raoul Andriulli, è stato tenuto un breve corso introduttivo a OpenFoam, software opensource indispensabile allo svolgimento del progetto. I ragazzi hanno anche creato una pagina Instagram, @ad_astra_forli, in cui pubblicheranno i loro progressi durante la competizione.