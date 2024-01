Intenso maltempo in arrivo, l’allerta meteo comunicata telefonicamente: “Limitare gli spostamenti”

"Per la giornata di domenica sono previste piogge intense. Non si escludono piene nei fiumi forlivesi e la riattivazione di movimenti franosi". E' stata comunicata anche via telefono, a coloro che sono iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'allerta meteo della Protezione Civile che annuncia l'intensa ondata di maltempo attesa nella giornata di sabato. Nella telefonata registrata, arrivata dal numero 0543-712200, "si raccomanda prudenza, massima attenzione e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario".

Nell’allerta viene specificato che “sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini. Sono previste nevicate di debole-moderata intensità più probabili su fascia appenninica centro-occidentale. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. E' previsto mare agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, più probabili in mattinata”.

Il servizio di allerta

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.