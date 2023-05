Troppe fake news, interviene il sindaco Zattini: "L’acqua dei nostri rubinetti è potabile anche nelle zone alluvionate”

"L’acqua dei nostri rubinetti, anche quella delle zone allagate e irraggiungibili, è potabile e utilizzabile". Lo comunica il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che argomenta: "Girano false notizie, anche su questo fronte, di acqua del rubinetto non potabile. È falso. Vi chiedo nuovamente di leggere e tenere valide solo notizie ufficiali diffuse dagli organi di stampa accreditati, sul nostro sito e sui miei canali social. Non affidatevi a fonti non attendibili e non autorizzate".