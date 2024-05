Alluvione, un anno dopo: anche Anas per la ricostruzione di Tredozio, tutti gli interventi previsti

E’ terminato martedì il sopralluogo del sindaco di Tredozio Simona Vietina insieme alla Struttura Commissariale alla presenza del Maggiore Andrea Palano e degli ingegneri di Anas per la ricognizione degli interventi franosi il cui finanziamento necessario per il ripristino non supera i 500mila euro (quelli con importo maggiore sono già stati assegnati a Sogesid). Anas interverrà nella ricostruzione del fosso di Via Fabbri (200mila euro), mentre gli altri cantieri sono previsti in via Querciolano (350mila euro), via I Monti (200mila euro), via Pareta (200mila euro), Strada del sole (200mila euro) Monte Freddo (300mila euro), Villaggio monte Busca (150mila euro), Via Sarturano (300mila euro), via San Giorgio (450mila euro), Furzanello Maestà (150mila euro) Pian di Stantino (70mila euro), parcheggio Mercatale (350mila euro) e Zona a monte del viale della Repubblica (300mila euro).

Saranno invece eseguiti da Sogesid i seguenti interventi: ricostruzione di via Battaglione Corbari (2.160.000 euro), via Santa Maria in Castello (2 milioni euro), via Rocchigiana (6 milioni di euro), via Isola (1.110.000 euro), via Cesata (550mila euro) e via Carducci (850mila euro). “Grazie alla struttura commissariale del Generale Figliuolo oltre a Sogesid interverrà anche Anas a Tredozio - spiega Vietina -. Questo costituisce un importante e concreto passo per la convenzione che sarà formalizzata a fine giugno. Ripongo massima fiducia nel dialogo instaurato dal Comune di Tredozio con le istituzioni, che sta danno i frutti sperati verso la gestione delle calamità che hanno colpito il nostro territorio”.