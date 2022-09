Valle del Montone, si presenta il nuovo dirigente scolastico: "Priorità all'inclusione"

E' Antonio Enrico Pantaleo Citro il nuovo dirigente scolastico della Valle del Montone. Una novità estremamente positiva che andrà sicuramente ad arricchire l'offerta formativa di un istituto complesso che comprende 4 comuni ed un estensione di circa 40 chilometri di valle. "Ho accolto con grande gioia l’assegnazione in questa Comunità scolastica con la quale intendo lavorare in piena sinergia, insieme alle singole amministrazioni comunali, l’Ausl, le realtà socio-culturali e religiose di tutto il territorio, al fine di realizzare un’offerta formativa, per i bambini e ragazzi a noi affidati", spiega Pantaleo Citro, pugliese d'origine e già insegnante di scuola primaria.

"Ci troviamo in un tempo storico che auspichiamo di ripresa, dopo l’emergenza pandemica vissuta negli anni precedenti, pertanto è indispensabile che ciascuno, offra il meglio possibile, per aiutare con entusiasmo e positività, i nostri alunni ad esprimere le proprie potenzialità - prosegue -. La nostra comunità educante deve essere incentrata sull’inclusione ponendo al centro la persona, i singoli alunni che con le loro capacità acquisiranno al meglio le competenze necessarie per vivere in autonomia e responsabilità. Per questo, un ruolo importante lo hanno tutti i docenti, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, che con professionalità cureranno il percorso di formazione per offrire al meglio le competenze specifiche".

Il neo dirigente scolastico confida "nella collaborazione, discreta e responsabile, delle famiglie, che sapranno sostenere il lavoro della Scuola, per una convivenza civile, che ha come unico obiettivo il raggiungimento del miglior risultato possibile per ogni singolo alunno. Auspicando un fecondo lavoro per l’intera Comunità, auguro a ciascuno buon anno scolastico". Dall'insegnante Marco Susanna arrivano i complimenti al neo dirigente "che, come spesso accade, ha lasciato, seppur temporaneamente, la sua terra di Puglia per diventare, crediamo, un punto di riferimento per gli alunni, le famiglie e i docenti".