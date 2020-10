Inferno di fuoco al Robinson Pet, preso il piromane: decisive le telecamere

Svolta nelle indagini della Squadra Mobile di Forlì, diretta dal dirigente Enzo Tarquini, relative agli attacchi incendiari subìti dal Robinson Pet Shop in viale Roma. Il piromane è stato assicurato martedì pomeriggio: l'uomo è stato arrestato in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip lo scorso 2 ottobre, in quanto fortemente indiziato di aver appiccato il rogo che, nella notte del 1 ottobre, ha devastato gran parte dell’esercizio commerciale. Decisive sono state le immagini del sistema di videosorveglianza appena installate e l’attenta conoscenza degli ambienti criminali da parte dei poliziotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli investigatori, infatti, nonostante l’incendio non fosse ancora definitivamente estinto, sono riusciti, anche grazie alla collaborazione delle vittime, a sottrarre alla devastazione il server che aveva registrato le immagini, benché le telecamere fossero già completamente distrutte. Dalla visione scrupolosa dei filmati è emersa la sagoma di un uomo che, dopo aver acceso un oggetto con un accendino, ha lanciato l’innesco verso una pila di cartoni accatastati nel piazzale, luogo da dove si è propagato l’incendio.



La visione attenta e ripetuta dei filmati ha consentito di riconoscere l'arrestato come autore dell’azione criminale. Peraltro l’uomo, la stessa notte e poco dopo le 4, era stato identificato da un equipaggio delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale in un bar poco distante dal luogo dell’incendio. La mattinata seguente sono stati raccolti e sequestrati anche gli stessi indumenti che l’incendiario indossava nell’azione criminosa. L’uomo è stato rintracciato all’interno della propria abitazione mentre stava dormendo. Dopo essere stato condotto in Questura, è stato associato in carcere.