Il cielo si tinge di rosso, aurora boreale anche in Romagna: il perchè dell’affascinante fenomeno

Almeno cinque brillamenti solare in successione sono stati associati a emissioni di massa coronale diretti verso la Terra. I meteorologi statunitensi della Noaa hanno emesso per la prima volta dal 2005 una rara allerta di "tempesta geomagnetica grave". Nel cielo anche a basse latitudini come quella dell'Italia, è stato possibile ammirare una spettacolare aurora boreale, che ha tinto di un rosso/rosa anche l’orizzonte nord del cielo della Romagna.

L’evento si è materializzato venerdì poco dopo le 21, scemando intorno alle 22.40. È' stato posso ammirare un nuovo impulso rosso fuoco trenta minuti dopo la mezzanotte. Ed è probabile che lo spettacolo delle luci danzati possa replicare anche nel fine settimana. Al momento l'allerta per sabato è stata alzata da G2 (moderata) a G4 (severa), in una scala che va da 1 a 5. Dall'Italia è stato possibile ammirare solo un riflesso del fenomeno. Ma comunque a dir poco spettacolare, che ha tenuto in tanti con gli occhi all'insù dopo il diffondersi delle immagini sui social.